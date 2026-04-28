Mercoledì 29 aprile alle ore 18:30 si terrà presso il Bar Umberto in Via Roma 248 l'evento “Pentastorie” di Lazzaro Romano, promosso da “Salerno Legge”. L'iniziativa invita i partecipanti a immergersi in un percorso tra i vicoli della città, ricostruendo immagini di Salerno che non sono più, ma che rimangono vive tra le sue pietre. L'appuntamento rappresenta un momento di narrazione e ricordo legato alla storia locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Immaginate di camminare tra i vicoli di una Salerno che non c’è più, ma che ancora pulsa tra le pietre dei suoi palazzi: è questo il viaggio che si vivrà mercoledì 29 aprile alle ore 18:30 presso il Bar Umberto in Via Roma 248. Un appuntamento che non è solo una presentazione letteraria, ma un’immersione totale in cinque epoche che hanno plasmato la nostra identità. Dal mistero del Medioevo alla drammaticità della Peste del Seicento, fino ai contrasti della fine dell’Ottocento, dove il lusso dei salotti della Salerno bene si scontrava frontalmente con la dignità ferita dei primi emigranti, per approdare infine al cuore pulsante e tragico della Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Salerno Legge” presenta mercoledì 29 aprile il “Pentastorie” di Lazzaro Romano

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