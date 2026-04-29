Salerno torna al Medioevo | al via la Fiera del Crocifisso Ritrovato

A Salerno prende il via la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si svolge nel centro storico della città fino al 3 maggio. La manifestazione coinvolge vicoli, piazze e monumenti, portando la tradizione medievale nel cuore urbano. La fiera, giunta quest’anno alla sua edizione, include eventi e esposizioni legate alla storia e alla cultura locale. La manifestazione richiama visitatori e cittadini che si spostano tra le diverse location storiche.

Parte dal cuore del centro storico la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, in programma fino al 3 maggio tra vicoli, piazze e monumenti della città. L’inaugurazione è fissata alle 17.30 da Piazza Alfano I con un corteo storico in abiti medievali che raggiungerà Piazza Portanova, dove alle 18.15 si terrà l’apertura ufficiale con spettacoli e saluti istituzionali, guidati dal maestro di fiera Davide Curzio. Con lo slogan “Nel fuoco del tempo”, la manifestazione – tra le principali rievocazioni medievali italiane riconosciute dal Ministero della Cultura – propone un percorso immersivo tra storia, spettacolo e identità territoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggioDal 30 aprile al 3 maggio 2026 il centro storico di Salerno tornerà a vivere le atmosfere del Medioevo con la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato,... Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del MedioevoTorna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Salerno ritorna La Fiera del Crocifisso ritrovato; Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 | a Salerno torna la magia del Medioevo; Fiera del Crocifisso Ritrovato | torneo nazionale ‘Arco per tutti’ al Parco Mercatello. Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggioDal 30 aprile al 3 maggio 2026 il centro storico di Salerno tornerà a vivere le atmosfere del Medioevo con la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, una ... zon.it Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del MedioevoTorna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV ... zon.it FIERA DEL CROCIFISSO RITROVATO – XXXIV EDIZIONE Fiera del Crocifisso Ritrovato “Nel Fuoco del Tempo” torna a Salerno uno degli eventi più attesi dell’anno: la città si trasforma in un grande scenario medievale tra cortei storici, spettacoli, artigiana - facebook.com facebook