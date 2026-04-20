Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 | a Salerno torna la magia del Medioevo

A Salerno, dal 30 aprile al 3 maggio 2026, si svolgerà la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato. L’evento rievoca il Medioevo e coinvolge la città con esposizioni e iniziative dedicate alla tradizione storica. La fiera si svolge nel centro cittadino e richiama visitatori interessati a riscoprire gli aspetti culturali e artistici di quel periodo. La manifestazione si ripete annualmente da diversi anni.

Torna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV edizione, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Un appuntamento ormai iconico per il territorio, capace ogni anno di trasformare il centro storico in un grande teatro a cielo aperto, tra rievocazioni, spettacoli, botteghe artigiane e atmosfere medievali. “Nel fuoco del tempo”: il tema dell’edizione 2026. L’edizione 2026 sarà guidata dal suggestivo slogan “Nel fuoco del tempo”, un richiamo simbolico alla memoria, alla trasformazione e alla forza della tradizione che attraversa i secoli. Le...🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del Medioevo Notizie correlate Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. “Nel fuoco del tempo”, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al ComuneTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Altri aggiornamenti A Salerno torna la Fiera del Crocifisso ritrovatoUn grande successo di pubblico la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno, inaugurata questo pomeriggio. I figuranti in abiti d'epoca hanno attraversato le stradine della ... ansa.it Tutto pronto per la XXXIII Fiera del CrocifissoTra giullari e cantastorie: questo lo slogan della XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 24 aprile a ... ansa.it