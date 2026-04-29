Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026 | Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggio

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, il centro storico di Salerno sarà teatro della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, una rievocazione storica che ripropone le atmosfere del Medioevo. Questa manifestazione, considerata tra le più significative in Italia, è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come evento di interesse nazionale. La fiera coinvolge numerosi partecipanti e attrattive che ricostruiscono un periodo storico di grande rilevanza.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 il centro storico di Salerno tornerà a vivere le atmosfere del Medioevo con la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, una delle rievocazioni storiche più importanti d’Italia, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra gli eventi di interesse nazionale. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile alle ore 17.30 da piazza Alfano I, con il corteo storico in abiti d’epoca che attraverserà le strade medievali della città fino a piazza Portanova, dove alle 18.15 si terrà l’avvio ufficiale della manifestazione. Dopo l’introduzione del Maestro di Fiera Davide Curzio, sono previsti i saluti istituzionali e le esibizioni dei gruppi artistici partecipanti, tra cui gli sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggio Notizie correlate Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: a Salerno torna la magia del MedioevoTorna a vivere la storia nel cuore della città: la Fiera del Crocifisso Ritrovato è pronta a riportare Salerno indietro nel tempo con la sua XXXIV... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune; Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato; Salerno, dal 30 aprile al 3 maggio il Crocifisso Ritrovato 2026. Fiera del Crocifisso Ritrovato, anteprima al Parco del Mercatello sabato 25La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 30 aprile a domenica ... gazzettadisalerno.it XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco MercatelloL’appuntamento del 25 aprile è dalle 9 del mattino. È l'occasione per mostrare la bellezza di uno sport che, come recita uno slogan della FITARCO, è il più antico degli sport moderni ... salernotoday.it FIERA DEL CROCIFISSO RITROVATO – XXXIV EDIZIONE Fiera del Crocifisso Ritrovato “Nel Fuoco del Tempo” torna a Salerno uno degli eventi più attesi dell’anno: la città si trasforma in un grande scenario medievale tra cortei storici, spettacoli, artigiana - facebook.com facebook