La moglie di Sal Da Vinci Paola Pugliese | Per sempre sì è una promessa che ci siamo fatti oltre 30 anni fa

Paola Pugliese, 58 anni, è la moglie di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo. Ha dichiarato che il loro impegno reciproco, “per sempre sì”, rappresenta una promessa fatta oltre 30 anni fa. La frase si collega alla canzone vincitrice del Festival, che ha ispirato. La coppia è insieme da molti anni e mantiene questa promessa nel tempo.

Paola Pugliese, 58 anni, moglie di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo, ha ispirato la canzone vincitrice del Festival Per sempre sì. A repubblica racconta le difficoltà del marito, durante la sua carriera decennale. Perché è passato dal neomelodico al teatro, mentre i tempi cambiavano. Una storia fatta di brusche frenate, ma anche di soddisfazioni. «Quando Roberto De Simone chiese a Sal di fare a teatro L’opera buffa del giovedì santo lui tentennò, non accettò subito, perché voleva continuare a fare il cantante. Fui io a chiedergli di dire di sì al maestro. Lo misi davanti alla realtà: ‘Abbiamo due bambini piccoli, cosa gli diamo da mangiare?’. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da VinciSal Da Vinci ha più volte parlato del grande amore della sua vita nel corso di diverse interviste.

Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoriaSal Da Vinci ha dedicato la vittoria di Sanremo 2026 alla famiglia e alla sua città, Napoli: dopo essere stato proclamato vincitore sul palco dell'Ariston ... fanpage.it

Sal Da Vinci, dalla povertà alla vittoria di Sanremo. La moglie: Non avevamo soldi per il latteUn urlo squarcia il palco di Sanremo: è l’esultanza di Sal Da Vinci al momento della proclamazione della vittoria del Festival 2026. Confezione un successo già perfezionato negli anni dai suoi singoli ... ilriformista.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com