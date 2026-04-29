Il cantante Sal Da Vinci ha commentato le recenti critiche ricevute dopo il Festival di Sanremo, affermando che la sua musica non ha legami con attività criminali. La risposta arriva in seguito alle affermazioni fatte da una giornalista durante un programma televisivo, nelle quali si ipotizzava un collegamento tra alcune canzoni e ambienti legati alla camorra. Da Vinci ha quindi respinto queste accuse, sottolineando che la sua produzione musicale è estranea a qualsiasi attività illecita.

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© Ameve.eu - Sal Da Vinci risponde alle accuse: “La mia musica non è criminale

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