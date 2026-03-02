Sal Da Vinci | Conte sta facendo miracoli Spalletti venne alle spalle al ristorante e cantò una mia canzone

Sal Da Vinci, vincitore del festival di Sanremo, è stato intervistato dalla Gazzetta a firma di Francesco Rizzo. Durante l’intervista, ha parlato di un episodio avvenuto in un ristorante in cui Spalletti si avvicinò alle sue spalle e cantò una sua canzone. Inoltre, ha commentato il lavoro di Conte, definendolo come un “miracolo in corso”.

Alla Gazzetta: "Il calcio è di famiglia, mio fratello ha giocato in Serie C, io ero nella Nazionale cantanti. Ho vinto perché la mia è una canzone onesta" Sanremo, Italy. 24th Feb, 2026. Sal da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston in Sanremo, Italy, on February 24, 2026. (Photo by Alessandro ToccoNurPhoto) Credit: NurPhoto SRLAlamy Live News Sal Da Vinci il vincitore del festival di Sanremo. La Gazzetta lo intervista, a firma di Francesco Rizzo. Si parla molto di calcio: una passione per il cantante napoletano. E poi c’è l’amore dichiarato per il Napoli. Anzi, per il calcio in generale. “Mi piaceva giocare sulla fascia quando avevo i polmoni più d’acciaio di oggi ma, per me, è meglio la musica — racconta Da Vinci, al termine di una domenica passata a concedersi a microfoni e telecamere —. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

