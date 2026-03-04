Sal Da Vinci folkoristico il vincitore di Sanremo risponde a tono | Anche lo snob canta la mia canzone

Sal Da Vinci, vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha commentato le reazioni al suo brano “Per sempre sì”. Il cantante ha detto che anche chi può sembrare distante o snob canta la sua canzone, sottolineando la diffusione del pezzo tra social e celebrazioni come matrimoni e anniversari. La sua vittoria ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" Il cantante partenopeo ha risposto ad alcune domande, e una di queste era proprio legata alle critiche che ha ricevuto in questi giorni Sal Da Vinci, il cantante che ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo brano "Per sempre sì" risuonerà per anni tra social e celebrazioni d'amore come matrimoni e anniversari. Una vittoria per alcuni scontata, per altri immeritata, per altri ancora meritatissima. Dopo ogni vittoria c'è sempre chi ci rimane male (soprattutto tra i fan) e che ha qualcosa da ridire. E Sal ha risposto in modo diretto, senza girarci intorno, a chi lo relega a mero "folklore".

