Durante la trasmissione televisiva, Sal Da Vinci ha commentato le dichiarazioni di un giornalista che lo aveva definito “imbecille” per aver votato per lui. L’artista ha deciso di rispondere pubblicamente, riferendosi alle parole come una critica rivolta ai suoi elettori. Questa replica si inserisce in un dibattito più ampio nato dopo la sua vittoria a Sanremo e le affermazioni del giornalista, che ha commentato la sua partecipazione.

Con l’ospitata a Belve, Sal Da Vinci torna a parlare per la prima volta delle polemiche seguite alla sua vittoria a Sanremo e alle parole di Aldo Cazzullo. Il cantante affronta senza filtri la questione, nata dopo l’articolo in cui Cazzullo aveva definito il brano “Per sempre sì” come una possibile colonna sonora di un matrimonio della camorra. Un’uscita che aveva acceso il dibattito e generato numerose reazioni. La replica di Sal Da Vinci. Davanti a Francesca Fagnani, Francesca Fagnani, Sal Da Vinci chiarisce subito la sua posizione, spiegando di non aver voluto alimentare lo scontro. Ribadisce di aver scelto il silenzio per evitare ulteriori polemiche e invita anche i suoi fan a fare lo stesso, sottolineando come certe provocazioni non meritino risposta diretta.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sal Da Vinci replica a Cazzullo:: “È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”

Notizie correlate

Sal Da Vinci a Belve, scontro con Cazzullo e confessioni: ‘È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato’Sal Da Vinci replica a Cazzullo a Belve Sal Da Vinci si racconta a Belve e lo fa senza filtri.

Sal Da Vinci replica a Cazzullo: “Ha dato dell’imbecille a chi mi ha votato”Con l’ospitata di questa sera a Belve, Sal Da Vinci replica per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che in merito alla vittoria del cantante al Festival...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo; Belve, Sal Da Vinci cede davanti alla Fagnani e replica ad Aldo Cazzullo: la stoccata al veleno; Sal Da Vinci replica ad Aldo Cazzullo: È come dare dell'imbecil*e a chi mi ha votato; C'è un repertorio della Camorra? Offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo.

Sal Da Vinci in lacrime a Belve, Francesca Fagnani lo fa crollare: perchéSal Da Vinci si siede sullo sgabello più scomodo della televsione per un'intervista a tutto tondo tra aneddoti del passato, rivelazioni e sogni futuri ... libero.it

Sal Da Vinci replica a Cazzullo: Ha dato dell’imbecille a chi mi ha votatoSal Da Vinci si racconta a Belve nella puntata del 28 aprile 2026 e risponde ad Aldo Cazzullo sulla canzone di Sanremo 2026 ... davidemaggio.it

Ospite dell’ultima puntata di Belve su Rai 2, Sal Da Vinci si racconta tra carriera, polemiche e vita privata. Centrale il passaggio su Aldo Cazzullo: prima vera replica alle critiche post Sanremo. Tra dialetto, ironia e qualche momento di imbarazzo, il cantante na - facebook.com facebook

A "Belve" ospiti Romina Power, Elena Santarelli, Sal Da Vinci x.com