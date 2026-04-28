Con l’ospitata di questa sera a Belve, Sal Da Vinci replica per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che in merito alla vittoria del cantante al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, scrisse sul Corriere che “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”. Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni ed ho chiesto anche ai miei fan di non farlo dichiara Sal Da Vinci a Francesca Fagnani, che rincara: “Cazzullo dice che le canzoni come le sue prima avevano il buongusto di farle arrivare seconde o persino quinte come l’Italiano di Toto Cotugno.”. È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato ribatte il cantante.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sal Da Vinci replica a Cazzullo: “Ha dato dell’imbecille a chi mi ha votato”

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