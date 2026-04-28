Sal Da Vinci a Belve scontro con Cazzullo e confessioni | ‘È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato’

Durante un’intervista con Francesca Fagnani a Belve, il cantante ha parlato di alcune controversie recenti, tra cui uno scontro con il giornalista Aldo Cazzullo. Ha anche commentato il suo successo a Sanremo e ha condiviso alcune riflessioni personali, senza usare toni diplomatici. La conversazione si è concentrata su vari aspetti della sua carriera e delle polemiche che l’hanno coinvolto negli ultimi tempi.

Sal Da Vinci replica a Cazzullo a Belve. Sal Da Vinci si racconta a Belve e lo fa senza filtri. Nell’intervista con Francesca Fagnani, il cantante affronta la polemica con Aldo Cazzullo e torna sul successo di Sanremo. Ma dietro l’ironia emerge anche qualcosa di più profondo: una storia personale fatta di sacrifici, dolore e scelte difficili. La polemica con Cazzullo: la risposta che fa discutere. Il passaggio più forte arriva quando si parla delle critiche ricevute dopo Sanremo. In particolare, quelle di Aldo Cazzullo, che aveva definito la sua canzone come possibile “colonna sonora di un matrimonio della camorra”. Una frase che Sal Da Vinci non lascia passare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sal Da Vinci a Belve, scontro con Cazzullo e confessioni: ‘È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato’ Notizie correlate Sal Da Vinci replica a Cazzullo: “Ha dato dell’imbecille a chi mi ha votato”Con l’ospitata di questa sera a Belve, Sal Da Vinci replica per la prima volta ad Aldo Cazzullo, che in merito alla vittoria del cantante al Festival... “C’è un repertorio di canzoni della camorra? Dire che brani come il mio non dovrebbero vincere Sanremo è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”: Sal Da Vinci a BelveSal Da Vinci sarà uno dei protagonisti della puntata di Belve in onda questa sera su RaiDue. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sal Da Vinci ospite a Stories. VIDEO; Sal Da Vinci a Belve : C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato; Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In, la reazione che 'commuove' Mara Venier; Tutta Europa canta Per sempre si, partita la corsa di Sal Da Vinci per l'Eurovision. Sal Da Vinci, dove vive con la moglie Paola: la casa a Chiaia e gli interni da sognoLa vita privata di Sal Da Vinci affascina da sempre il pubblico, non solo per la sua carriera musicale ma anche per il legame profondo con Napoli, città ... ilsipontino.net Sal Da Vinci difende la sua 'Per Sempre Sì' da Aldo Cazzullo a Belve, ci sono canzoni della camorra?Ospite di Belve, Sal Da Vinci ha replicato a quanto dichiarato da Aldo Cazzullo sulla sua canzone 'Per sempre sì' vincitrice al Festival di Sanremo. virgilio.it Anelli scintillanti e un dettaglio che non è passato inosservato: Sal Da Vinci arriva a Belve con i gioielli simbolo di “Per sempre sì”, già virali dopo Sanremo. Dietro quegli anelli però c’è anche una storia inaspettata che ha fatto discutere: https://fanpa.ge/w1wY3 - facebook.com facebook