Sal Da Vinci la storia nascosta dietro il suo per sempre sì

Un artista noto per le sue canzoni e la sua carriera musicale ha recentemente celebrato un matrimonio durato nel tempo. La cerimonia si è svolta in un contesto privato, lontano dai riflettori, e ha visto la partecipazione di amici e familiari. La storia personale dell’artista si intreccia con questa celebrazione, che rappresenta un momento importante nella sua vita. L’evento ha attirato l’attenzione di fan e media, anche grazie alla sua notorietà.

. In un’epoca in cui tutto finisce in fretta, la loro storia ricorda che l’amore più forte non evita le crepe, ma impara ad attraversarle senza rompersi. Sal Da Vinci, ospite del podcast di Diletta Leotta, ha scelto di raccontare proprio quel filo invisibile che lo lega da sempre a sua moglie Paola Pugliese, consegnando al pubblico un ritratto intimo e sorprendentemente umano di un amore costruito nel tempo, tra slanci giovanili e inevitabili inciampi. Nel pieno di una stagione artistica felice, il cantante napoletano si concede una pausa dalla scena per riportare al centro ciò che conta davvero, ovvero quel legame nato quando erano poco più che adolescenti, suggellato da un primo bacio a Posillipo che già conteneva, in forma embrionale, una promessa di futuro.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Sal Da Vinci Per sempre sì Testo Notizie correlate Marcello Sacchetta, ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci: “Mio figlio è il Per sempre sì”Ci sono vite che sembrano lineari e altre che assomigliano più a una coreografia: passi avanti, cadute, improvvise accelerazioni, silenzi. Targa con medaglia della città per Sal Da Vinci e il suo brano “Per sempre si””Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In, la reazione che 'commuove' Mara Venier; Belve 10 - Sal Da Vinci - Video; Tutta Europa canta Per sempre si, partita la corsa di Sal Da Vinci per l'Eurovision; Sal Da Vinci a Belve : C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci sulla moglie Paola: «Per un anno ci lasciammo perché lei aveva indossato una minigonna, e io mi fidanzai con un’altra»Ospite del podcast di Diletta Leotta, il vincitore di Sanremo 2026 ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni ... vanityfair.it Sal Da Vinci spiazza tutti: «Tra l’Eurovision e la Champions al Napoli scelgo la mia vittoria. Ho rischiato di perdere mio figlio, ero disperato»Il successo di Per sempre sì non accenna a fermarsi e ora punta dritto ai confini internazionali. Sal Da Vinci, ospite di Diletta Leotta nell'ultima puntata di ... ilmattino.it "C’è un po’ di snobismo sulla musica popolare perché bisogna fare i fighi. C’era gente che si vergognava di seguire nino d’angelo e poi piangeva nascosto in bagno ascoltando le sue canzoni" Sal Da Vinci a BELVE - facebook.com facebook Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve, disponibile ora anche su #DisneyPlus. x.com