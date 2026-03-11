Targa con medaglia della città per Sal Da Vinci e il suo brano Per sempre si

Una targa con medaglia della città è stata consegnata a Sal Da Vinci in riconoscimento del suo brano “Per sempre si”. Il cantante, vincitore di Sanremo 2026, ha ricevuto il premio durante una cerimonia ufficiale. La premiazione si è svolta poco dopo il Festival, con una menzione speciale per il suo successo.

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Napoli celebra Sal Da Vinci con Medaglia della Città. Un pensiero al piccolo Domenico: E’ figlio di tutti noiNapoli – La Sala dei Baroni del Maschio Angioino ha fatto da cornice alla cerimonia con cui la città ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi artisti più ... pupia.tv

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di NapoliSal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, riceverà nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, premiato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il più alto ... ilmattino.it

la Repubblica. . Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi premia il vincitore di Sanremo con un riconoscimento speciale: Sal da Vinci, con "Per sempre sì" L'articolo completo su Repubblica #sanremo2026 #saldavinci #persempresi #rep - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com