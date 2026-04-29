Sal Da Vinci ha raccontato di aver avuto una crisi nel suo matrimonio, spiegando che si lasciarono in passato. Ha ricordato che sua moglie indossava una minigonna e lui si fidanzò con un’altra persona. Attualmente, il cantante festeggia 34 anni di matrimonio con la moglie Paola Pugliese, con cui ha condiviso gran parte della sua vita.

lei indossò una minigonna e io mi fidanzai con un’altra” Sal Da Vinci ha ripercorso la storia d’amore con la moglie Paola Pugliese, con cui ha festeggiato 34 anni di matrimonio. Il primo bacio quando erano poco più che adolescenti, poi la voglia di stare insieme e i momenti di difficoltà che hanno affrontato insieme. Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha fatto alcune rivelazioni inedite sul loro rapporto. Ai microfoni di Diletta Leotta, ospite del podcast Mamma Dilettante, Sal Da Vinci ha ricordato il primo bacio con quella che è poi diventata la donna della sua vita: “ Eravamo a Posillipo, lei aveva 16 anni e io 15.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sal Da Vinci: “Con mia moglie ci lasciammo “

Notizie correlate

Sal Da Vinci: “Io e mia moglie ci lasciammo perché lei indossò una minigonna. Ebbi un’altra donna”Ospite del podcast di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato...

Sal Da Vinci sulla moglie Paola: «Per un anno ci lasciammo perché lei aveva indossato una minigonna, e io mi fidanzai con un’altra»A un certo punto, tuttavia, si allontanarono «per circa un anno»: «Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna di jeans, io mi arrabbiai, proprio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tutta Europa canta Per sempre si, partita la corsa di Sal Da Vinci per l'Eurovision; Belve 10 - Sal Da Vinci - Video; Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In, la reazione che 'commuove' Mara Venier; Sal Da Vinci a Belve parla de l’altra donna dopo la moglie. Su Cazzullo: Offende la gente.

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: la carriera, la rivalità con Merola e il tragico addioSal Da Vinci si commuove a Belve ricordando il padre Mario Da Vinci. Scopri la carriera, la rivalità con Merola e le cause della morte. newscinema.it

Sal Da Vinci sulla moglie Paola: «Per un anno ci lasciammo perché lei aveva indossato una minigonna, e io mi fidanzai con un’altra»Ospite del podcast di Diletta Leotta, il vincitore di Sanremo 2026 ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni ... vanityfair.it

"C’è un po’ di snobismo sulla musica popolare perché bisogna fare i fighi. C’era gente che si vergognava di seguire nino d’angelo e poi piangeva nascosto in bagno ascoltando le sue canzoni" Sal Da Vinci a BELVE - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve, disponibile ora anche su #DisneyPlus. x.com