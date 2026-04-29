Sal Da Vinci | Con mia moglie ci lasciammo 

Da gbt-magazine.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci ha raccontato di aver avuto una crisi nel suo matrimonio, spiegando che si lasciarono in passato. Ha ricordato che sua moglie indossava una minigonna e lui si fidanzò con un’altra persona. Attualmente, il cantante festeggia 34 anni di matrimonio con la moglie Paola Pugliese, con cui ha condiviso gran parte della sua vita.

lei indossò una minigonna e io mi fidanzai con un’altra” Sal Da Vinci  ha ripercorso la  storia d’amore con la moglie Paola Pugliese, con cui ha festeggiato 34 anni di matrimonio. Il primo bacio quando erano poco più che adolescenti, poi la voglia di stare insieme e i momenti di difficoltà che hanno affrontato insieme. Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha fatto alcune rivelazioni inedite sul loro rapporto. Ai microfoni di Diletta Leotta, ospite del podcast  Mamma Dilettante,  Sal Da Vinci ha ricordato il primo bacio con quella che è poi diventata la donna della sua vita: “ Eravamo a Posillipo, lei aveva 16 anni e io 15.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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