Sagra di Cellore d’Illasi
Dal 8 all’11 maggio 2026 si svolgerà la tradizionale Sagra di Cellore d’Illasi, evento che richiama ogni anno numerosi visitatori della zona. La manifestazione, che si tiene nella primavera veronese, prevede esposizioni, bancarelle e spettacoli che coinvolgono la comunità locale. L’appuntamento rappresenta una delle occasioni più attese per gli abitanti e gli appassionati di eventi folkloristici della regione.
Dall’8 all’11 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera veronese: la. Quattro giorni pensati per coinvolgere un pubblico ampio, tra gastronomia, musica e iniziative che spaziano dall’intrattenimento serale alle attività per famiglie.SAGRE, FESTE.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Sagra dello Stuppolo ‘Sagra di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a MaurizioLa Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale.
“Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei...
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Sagra Patronale di Vangadizza: un evento per tutte le generazioni.
Sagra di Primavera 2026 a Sciarborasca: musica, stand gastronomici e solidarietàDa giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio torna la Sagra di Primavera della Croce d'oro di Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto ... mentelocale.it
Torna la grande Sagra di Primavera organizzata dalla Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di CogoletoTorna la grande sagra di maggio organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 19 di giovedì 30 aprile presso la sede sociale a Sciarb ... lavocedigenova.it