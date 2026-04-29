Sagra di Cellore d’Illasi

Da veronasera.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 all’11 maggio 2026 si svolgerà la tradizionale Sagra di Cellore d’Illasi, evento che richiama ogni anno numerosi visitatori della zona. La manifestazione, che si tiene nella primavera veronese, prevede esposizioni, bancarelle e spettacoli che coinvolgono la comunità locale. L’appuntamento rappresenta una delle occasioni più attese per gli abitanti e gli appassionati di eventi folkloristici della regione.

Dall’8 all’11 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera veronese: la. Quattro giorni pensati per coinvolgere un pubblico ampio, tra gastronomia, musica e iniziative che spaziano dall’intrattenimento serale alle attività per famiglie.SAGRE, FESTE.🔗 Leggi su Veronasera.it

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