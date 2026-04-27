Sagra dei baccelli di Salviano domenica 3 maggio appuntamento con la storica festa della campagna livornese | il programma

Domenica 3 maggio si svolgerà la 134ª edizione della Sagra dei baccelli di Salviano, un evento che rappresenta una delle tradizioni più antiche della campagna livornese. La manifestazione prenderà il via alle 9 del mattino e sarà promossa dalla parrocchia locale. La festa, che si tiene ogni anno in questa zona, richiama visitatori e partecipanti per celebrare un rito consolidato nel tempo.

Ritorna domenica 3 maggio, a partire dalle 9, la Sagra dei baccelli di Salviano. È il 134° appuntamento con questa storica tradizione livornese, promossa dalla Parrocchia di S. Martino e dal Circolo Arci “Carli” Salviano con il sostegno del Comune di Livorno e il coinvolgimento di residenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate La sagra dei baccelli e formaggioTorna la storica “Sagra dei Baccelli e Formaggio” al Circolo ANSPI TraianaTraiana si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più amate con la... La campagna solidale di Aslti, domenica il primo appuntamento in piazza CastelnuovoTorna per le festività pasquali l’appuntamento con la solidarietà di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: c'era una volta...la sagra dei baccelli e formaggio; Sagra del Baccello con Carciofi fritti sanminiatesi a La Serra, San Miniato; Baccellata Piaggese: a Rio la prima sagra dei baccelli; Baccelli e carciofi fritti. Livorno e la storica sagra dei baccelli: il programmaLIVORNO Da ben 134. Torna domenica la tradizionale sagra dei baccelli di Salviano. Una tradizione che fa identità e comunità. «Noi nati a Salviano abbiamo vissuto questa festa da sempre: rappresenta u ... msn.com Baccelli e carciofi frittiLa stagione dei sapori autentici riparte a La Serra. La frazione sanminiatese si prepara a ospitare la 28esima edizione de ... lanazione.it Sagra del vino di Casarsa: primo weekend da record con migliaia di visitatori e oltre 110 eventi in programma. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com Radio Due Mondi. . Si continua alla Sagra degli asparagi a Eggi con l'orchrestra Joselito DEVA SOUND-Sounds Anywhere Radio Due Mondi @fanpiùattivi - facebook.com facebook