Sagra dei baccelli di Salviano domenica 3 maggio appuntamento con la storica festa della campagna livornese | il programma

Da livornotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio si svolgerà la 134ª edizione della Sagra dei baccelli di Salviano, un evento che rappresenta una delle tradizioni più antiche della campagna livornese. La manifestazione prenderà il via alle 9 del mattino e sarà promossa dalla parrocchia locale. La festa, che si tiene ogni anno in questa zona, richiama visitatori e partecipanti per celebrare un rito consolidato nel tempo.

Ritorna domenica 3 maggio, a partire dalle 9, la Sagra dei baccelli di Salviano. È il 134° appuntamento con questa storica tradizione livornese, promossa dalla Parrocchia di S. Martino e dal Circolo Arci “Carli” Salviano con il sostegno del Comune di Livorno e il coinvolgimento di residenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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