Un luogo per viandanti artisti e aperto a tutta la comunità a Pianadelle nasce Casa tra le corti

Da ilpiacenza.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pianadelle è stata inaugurata Casa tra le corti, uno spazio che combina una casa museo, un centro culturale e un punto di sosta per i viandanti e pellegrini lungo la Via degli Abati. Il luogo è aperto a tutta la comunità, offrendo occasioni di incontro, eventi e momenti di condivisione. Si tratta di un nuovo punto di riferimento per chi attraversa la zona, dedicato a artisti e visitatori.

Una casa museo, un centro culturale, un luogo di condivisione, gioia e festa ma anche una sosta per viandanti e pellegrini in cammino sulla celebre Via degli Abati. Il taglio del nastro di domenica 26 aprile ha inaugurato ufficialmente Casa tra le Corti di Pianadelle. A fare gli onori di casa il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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