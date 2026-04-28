Un luogo per viandanti artisti e aperto a tutta la comunità a Pianadelle nasce Casa tra le corti

A Pianadelle è stata inaugurata Casa tra le corti, uno spazio che combina una casa museo, un centro culturale e un punto di sosta per i viandanti e pellegrini lungo la Via degli Abati. Il luogo è aperto a tutta la comunità, offrendo occasioni di incontro, eventi e momenti di condivisione. Si tratta di un nuovo punto di riferimento per chi attraversa la zona, dedicato a artisti e visitatori.

Una casa museo, un centro culturale, un luogo di condivisione, gioia e festa ma anche una sosta per viandanti e pellegrini in cammino sulla celebre Via degli Abati. Il taglio del nastro di domenica 26 aprile ha inaugurato ufficialmente Casa tra le Corti di Pianadelle. A fare gli onori di casa il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Nasce “Chieti tra le pagine, la città dove le storie prendono vita”, progetto di lettura diffusa che coinvolge tutta la comunitàL'iniziativa è una vera e propria comunità-laboratorio permanente, capace di portare i libri fuori dagli scaffali e renderli parte viva della... «La biblioteca, un luogo aperto e inclusivo, per creare ponti tra le generazioni»Lo ha dichiarato oggi 23 febbraio il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro alla luce del finanziamento ottenuto dalla fondazione Cassa di Risparmio di...