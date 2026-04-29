Sabastian Sawe ha sottolineato l'importanza di ridurre il peso delle scarpe, che attualmente pesano circa 97 grammi ciascuna. Queste calzature, destinate alla vendita a un prezzo di 520 euro, sono state realizzate con tecniche che coinvolgono anche il lavoro sul suo corpo. La produzione di queste scarpe rappresenta un esempio di innovazione nel settore, con un'attenzione particolare alla leggerezza e alla tecnologia impiegata.

Le scarpe dal peso di 97 grammi ciascuna che quando saranno messe in commercio costeranno 520 euro e le nuove tecniche di alimentazione che hanno permesso di sfruttare i carboidrati come fonte primaria di energia sono gli argomenti dominanti nell’analisi del record mondiale stabilito il 26 aprile 2026 nella maratona di Londra dal keniano Sabastian Sawe, con il tempo di 1h59’30’’. Sawe è riuscito nell’impresa di chiudere i 42,195 km sotto il limite delle due ore. Anche l’etiope Yomif Kejelcha, al debutto assoluto sulla distanza, ha superato le vecchie colonne d’Ercole, correndo in 1h59’41’ ’. A completare la domenica trionfale, Tigst Assefa si è imposta nella prova femminile con il crono d i 2h15’41’’, migliorando di nove secondi il limite che lei stessa aveva ottenuto nel 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sabastian Sawe, non solo le scarpe: il lavoro fatto sul suo corpo è paragonabile a una monoposto di Formula 1

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