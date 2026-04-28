Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha corso una maratona in meno di 2 ore

Un atleta ha completato una maratona in meno di due ore indossando un paio di scarpe adidas Sabastian Sawe. La gara si è svolta in un circuito ufficiale e la prestazione è stata certificata da organismi competenti. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, dato che rappresenta un risultato notevole nel mondo delle corse di lunga distanza. Le scarpe utilizzate sono state oggetto di analisi da parte di esperti del settore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sabastian Sawe è il primo uomo a scendere sotto le 2 ore in una maratona. Anche se della corsa non ti importa nulla e l’unica competizione che ricordi è quella fatta alle elementari, è probabile che tu abbia comunque sentito parlare dell'impresa di Sabastian Sawe alla Maratona di Londra 2026, lo scorso fine settimana. Il keniano ha fermato il cronometro a 1:59:30 (la maratona più veloce mai corsa in una gara ufficialmente aperta) e lo ha fatto indossando un paio di adidas.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha corso una maratona in meno di 2 ore Notizie correlate Leggi anche: Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sabastian Sawe realizza il leggendario record del mondoSiamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha fatto il record della maratona in meno di 2 ore; Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, super scarpe più leggere di sempre; Tutti vogliono le scarpe dei record della maratona; Umani troppo umani | L’impresa della maratona di Londra va molto oltre i meriti delle scarpe. Le scarpe da running più leggere di sempre dietro la prima maratona corsa in meno di due oreCon i loro 97 grammi e un sistema che migliora la rigidità, le Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 hanno aiutato Sabastian Sawe a battere un limite considerato a lungo invalicabile per l’uomo ... wired.it La maratona dei record apre il dibattito sul doping tecnologicoSe lo chiede tra gli altri il Telegraph, ma la tecnologia mostruosa dietro il record spaziale di Sawe è ormai un tema ... ilnapolista.it L'impresa di Sabastian Sawe non è solo sportiva: insegna fatica, disciplina e perseveranza, qualità fondamentali per il successo personale e per un'economia più consapevole e inclusiva - facebook.com facebook La felicità corre veloce. Nel giorno in cui Sabastian Sawe riscrive la storia dell'atletica e anche le leggi della fisica, la maratona non ha più limiti: a Londra è andata in scena quella del secolo, in una gara folle che sul podio catapulta tre atleti da record del mon x.com