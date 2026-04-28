Con queste scarpe adidas da 97 grammi Sabastian Sawe ha corso una maratona in meno di 2 ore

Un atleta ha completato una maratona in meno di due ore indossando scarpe adidas che pesano solo 97 grammi. La notizia è stata diffusa senza dettagli sui tempi ufficiali o sulla competizione specifica. L'evento si è svolto senza ulteriori informazioni riguardanti il percorso o le condizioni meteo. La notizia è stata riportata senza commenti da parte di organizzatori o coinvolti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sabastian Sawe è il primo uomo a scendere sotto le 2 ore in una maratona. Anche se della corsa non ti importa nulla e l’unica competizione che ricordi è quella fatta alle elementari, è probabile che tu abbia comunque sentito parlare dell'impresa di Sabastian Sawe alla Maratona di Londra 2026, lo scorso fine settimana. Il keniano ha fermato il cronometro a 1:59:30 (la maratona più veloce mai corsa in una gara ufficialmente aperta) e lo ha fatto indossando un paio di adidas.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con queste scarpe adidas da 97 grammi Sabastian Sawe ha corso una maratona in meno di 2 ore Notizie correlate Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha corso una maratona in meno di 2 oreAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha fatto il record della maratona in meno di 2 ore; Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, super scarpe più leggere di sempre; Tutti vogliono le scarpe dei record della maratona; Umani troppo umani | L’impresa della maratona di Londra va molto oltre i meriti delle scarpe. Con queste scarpe adidas Sabastian Sawe ha fatto il record della maratona in meno di 2 oreUna corsa da record merita una calzatura da record: ecco cosa c'è da sapere sulla super scarpa da 500 euro indossata da Sabastian Sawe ... gqitalia.it Le scarpe da running più leggere di sempre dietro la prima maratona corsa in meno di due oreCon i loro 97 grammi e un sistema che migliora la rigidità, le Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 hanno aiutato Sabastian Sawe a battere un limite considerato a lungo invalicabile per l’uomo ... wired.it L'impresa di Sabastian Sawe non è solo sportiva: insegna fatica, disciplina e perseveranza, qualità fondamentali per il successo personale e per un'economia più consapevole e inclusiva - facebook.com facebook La felicità corre veloce. Nel giorno in cui Sabastian Sawe riscrive la storia dell'atletica e anche le leggi della fisica, la maratona non ha più limiti: a Londra è andata in scena quella del secolo, in una gara folle che sul podio catapulta tre atleti da record del mon x.com