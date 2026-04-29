Il 23 aprile molte persone hanno avuto l’opportunità di preordinare le nuove scarpe Adizero Adios Pro Evo 3, con un prezzo di 500 euro. La nascita di questa scarpa innovativa ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, segnando un passo importante per il settore delle calzature sportive. La produzione e la distribuzione di questo modello si sono svolte in un breve arco di tempo, generando entusiasmo tra gli acquirenti.

Beato chi, il 23 aprile, è riuscito a preordinare le Adizero Adios Pro Evo 3, intuendo che i 500 euro di costo di acquisto non erano poi così tanti. E che, alla peggio, si sarebbero moltiplicati rivendendole (sul web ora se ne trova qualcuna con rincari fino al 1000%). Il 25 aprile sarebbero uscite per tutti o. per pochi: erano già introvabili, avendone prodotte solo 500. Figuriamoci poi l’indomani, il 26 aprile, giorno della maratona di Londra, quando il keniano Sabastian Sawe (un’ora, 59 minuti e 30 secondi) e l’etiope Yomif Kejelcha (1:59:41) sono andati sotto le due ore indossando proprio quelle scarpe, così come il quarto e il quinto classificato e la vincitrice e a sua volta firmataria del record mondiale nella gara femminile (2:15:41), l’etiope Tigist Assefa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sabastian Sawe, dai piedi nudi alle "piume": come è nata la scarpa record

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