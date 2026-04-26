Sabastian Sawe nel mito | record del mondo nella maratona primo uomo sotto le 2 ore!

Sabastian Sawe ha stabilito un nuovo record mondiale nella maratona, diventando il primo uomo a correre la distanza sotto le due ore. L'evento si è verificato durante una competizione ufficiale e ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La prestazione di Sawe ha suscitato discussioni sia nel mondo dello sport che in ambiti più ampi legati alla biologia e all'antropologia.

Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso più ampio. Siamo entrati in una nuova dimensione, si è sfondata una delle barriere più ancestrali e iconiche dell’atletica, un muro simbolo dello sforzo fisico, un cancello rimasto inviolato fino a stamattina, per senso tecnico paragonabile ai dieci secondi sui 100 metri: un uomo è riuscito a scendere sotto le due ore in maratona! È un grande passo per l’umanità, si direbbe ricordando lo sbarco sulla Luna, tornato in auge nelle ultime settimane. Il primo uomo è Sabastian Sawe: keniano nato il 16 marzo 1995, che un mese dopo aver spento le trentuno candeline si è inventato la magia che lo proietta per sempre nel mito e lo rende leggenda vivente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore! Notizie correlate SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sabastian Sawe realizza il leggendario record del mondoSiamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Crolla un muro: un uomo, per la prima volta nella storia, infrange ufficialmente il muro delle due ore in maratona. Altri aggiornamenti Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore!Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell'uomo nel suo senso più ... oasport.it Sabastian Sawe riscrive la storia della maratona: il primo sotto le 2 oreIl keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Questa mattina a Londra il 31enne keniano ha vinto la gara in 1 ora 5 ... huffingtonpost.it