Sabastian Sawe cambia vita alla famiglia coi soldi della maratona vinta a Londra | Mai più a piedi

Sabastian Sawe ha vinto domenica la sua seconda maratona di Londra, ottenendo un premio in denaro di diversi milioni di euro. La vittoria ha portato un sostanziale cambiamento nella vita della sua famiglia in Kenya. I familiari hanno spiegato che ora le condizioni economiche sono migliorate e che la famiglia potrà affrontare il futuro senza più bisogno di utilizzare mezzi di trasporto a piedi.

Sebastian Sawe ha vinto domenica la sua seconda maratona di Londra guadagnando cifre milionarie. I familiari hanno raccontato come ora in Kenya cambieranno le cose.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due orePer la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sabastian Sawe ha vinto la Maratona di Londra col record del mondo: ha corso sotto le due ore!; L’ascesa fenomenale di Sebastian Sawe, pronto a correre la prima maratona ufficiale sotto le 2 ore; Sawe è storia, il primo a correre la maratona sotto le 2 ore; La maratona abbatte il muro delle 2 ore. Sawe e la felicità che corre veloce, 'la mia vita ora è cambiata'La felicità corre veloce. Nel giorno in cui Sabastian Sawe riscrive la storia dell'atletica e anche le leggi della fisica, la maratona non ha più limiti: a Londra è andata in scena quella del secolo, ... ansa.it Sabastian Sawe, il muro infranto delle 2 ore e il segreto del record del mondo: scopriamo le scarpe rivoluzionarieInfrangere il muro delle due ore in Maratona ha proiettato Sabastian Sawe nella leggenda: la funambolica prestazione confezionata domenica sulle strade di ... oasport.it UN RECORD DEL MONDO CHE FA VOLARE ADIDAS Nel weekend la Maratona di Londra ha fatto la storia. Per la prima volta, due atleti hanno chiuso una maratona ufficiale sotto le due ore: il keniano Sabastian Sawe ha vinto in 1:59:30, mentre l’etiope Yom - facebook.com facebook La felicità corre veloce. Nel giorno in cui Sabastian Sawe riscrive la storia dell'atletica e anche le leggi della fisica, la maratona non ha più limiti: a Londra è andata in scena quella del secolo, in una gara folle che sul podio catapulta tre atleti da record del mon x.com