Sabastian Sawe scrive la storia della maratona | a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore

Sabastian Sawe ha stabilito un nuovo record nella maratona di Londra, completando la gara in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi. È il primo atleta a terminare la corsa sotto le due ore. Il secondo classificato ha concluso la gara anch’egli con un tempo inferiore alle due ore. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole standard della maratona.

Il maratoneta del Kenya a Londra realizza un tempo record vincendo in 1h59'30''. Alle spalle di Sawe anche il secondo classificato Kejelcha ha abbattuto il muro delle due ore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore!Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo(Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’ascesa fenomenale di Sebastian Sawe, pronto a correre la prima maratona ufficiale sotto le 2 ore; Sebastian Vettel torna a correre… alla Maratona di Londra. Sabastian Sawe riscrive la storia della maratona: il primo sotto le 2 oreIl keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Questa mattina a Londra il 31enne keniano ha vinto la gara in 1 ora 5 ... huffingtonpost.it La Maratona di Londra cambia la storia: Sawe vince e scende per la prima volta sotto le due ore, record pazzescoLONDRA (Regno Unito) - Staordinaria impresa del keniano Sebastian Sawe, che abbatte il muro delle due ore nella maratona. Il fondista africano ha vinto la TCS London Marathon con il tempo di 1h59'30, ... corrieredellosport.it Si è fatta la storia! Per la prima volta l'uomo scende sotto le due ore in una Maratona. Incredibile quanto avvenuto alla Maratona di Londra, dove il keniano Sabastian Sawe va a vincere abbattendo il muro delle due ore. 1.59.30 per l'esattezza. Nuovo record de - facebook.com facebook Crolla una pietra miliare nella storia dello sport: per la prima volta un uomo corre la maratona sotto le 2 ore, il keniano Sabastian Sawe ha corso in 1h59’ la maratona di Londra x.com