Lunedì 30 marzo alle 11.00, presso l’Hotel S. Elia in Via I Settembre a Messina, si terrà una conferenza stampa in cui rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di un altro gruppo politico annunceranno un’alleanza in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro sarà aperto ai media e si svolgerà in un edificio situato nel centro della città.

Domani, lunedì 30 marzo alle ore 11.00, l’Hotel S. Elia in Via I Settembre n. 67 a Messina diventerà il palcoscenico di un’alleanza politica cruciale per le prossime amministrative. Il Movimento 5 Stelle e Controcorrente presenteranno ufficialmente il progetto comune e il simbolo della lista che sostiene Antonella Russo come candidata sindaco. Questa riunione segna un punto di svolta nella scena politica locale, dove la collaborazione tra forze diverse cerca di rispondere alle esigenze concrete del territorio. L’incontro vedrà la presenza di figure chiave come l’On. Nuccio Di Paola, Vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale M5S, insieme all’On. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: M5S e Controcorrente uniscono le forze per le amministrative

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