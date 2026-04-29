Comunali asse M5S–Controcorrente lancia la sfida con Russo | Alternativa credibile per Messina

È stata annunciata ufficialmente la presentazione della lista per le prossime elezioni comunali di Messina, frutto di un accordo tra il Movimento 5 Stelle e Controcorrente, formazione politica guidata da Ismaele La Vardera. La lista sostiene la candidatura a sindaco di Antonella Russo, con l’obiettivo di proporre un’alternativa credibile per la guida della città. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, coinvolgendo rappresentanti delle due formazioni.

È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele La Vardera, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo.L'on. Antonio De.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate “Alternativa a destra e a Cateno De Luca”: M5S spiega perché lancia il fronte comune con ControcorrenteL’intesa tra pentastellati e il movimento di La Vardera in vista delle elezioni amministrative. Messina: M5S e Controcorrente uniscono le forze contro DeAntonio De Luca, capogruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle, ha confermato la presentazione di una lista elettorale condivisa con il gruppo... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Comunali, asse M5S–Controcorrente lancia la sfida con Russo: Alternativa credibile per Messina. Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati della lista M5S-ControcorrenteÈ stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da I ... strettoweb.com Messina, M5S e Controcorrente presentano la lista elettoralePresentata a Messina la lista elettorale nata dall’intesa tra il MoVimento 5 Stelle e il movimento Controcorrente, in vista delle prossime amministrative. canalesicilia.it