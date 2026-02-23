Messina punta sull’economia sociale | al via il progetto Colapesce per creare imprese e lavoro inclusivo

Il progetto “Colapesce” nasce per promuovere imprese e posti di lavoro inclusivi a Messina, a causa della crescente richiesta di soluzioni sociali e sostenibili. La iniziativa coinvolge diverse associazioni e cittadini, che si sono già impegnati a sviluppare nuove idee imprenditoriali. La presenza di diverse realtà locali dimostra l’interesse per rafforzare l’economia sociale e creare opportunità concrete per chi cerca inserimento lavorativo. La strada verso un’economia più equa continua a prendere forma.

A Palazzo Zanca presentata l'iniziativa, su cui l'amministrazione ha scelto di puntare per far crescere ulteriormente la città "Oggi è una giornata importante e mi dispiace che il sindaco non sia presente ad una cosa da lui voluta e sostenuta. Presentiamo un metodo, quello che riteniamo possa essere una svolta di Messina. Questa è la rappresentazione di ciò che si realizza qui ma anche nella Città Metropolitana". Così l'assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore, che ha inaugurato la conferenza di presentazione del progetto "Colapesce, dall'esclusione sociale alle imprese sociali".