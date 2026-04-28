Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck concerti e birra tedesca
A Noale si svolgerà dal 7 al 10 maggio 2026 il Buffalo Music Festival, un evento che porterà nel centro cittadino una vasta offerta di street food proveniente da diversi paesi, accompagnata da concerti di musica dal vivo. La manifestazione si terrà nei giardini di via Gagliardi e prevede la presenza di food truck, birra tedesca e performance musicali durante tutto il fine settimana.
Torna a Noale il Buffalo Music Festival, un evento dedicato allo street food internazionale e alla musica dal vivo, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 presso i giardini di via Gagliardi. Per quattro giorni la città si trasformerà in un punto di ritrovo per gli amanti del cibo e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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