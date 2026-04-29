Rufus 4.14 rivoluziona Windows | installazione automatica e addio bloatware

È stata rilasciata una nuova versione beta di Rufus, la 4.14, che introduce la possibilità di installare Windows in modo automatico. Tra le novità principali c'è l'eliminazione della necessità di intervento manuale durante il processo. La versione beta è stata resa disponibile da Pete Batard, che ha annunciato questa funzione attraverso i canali ufficiali. L'aggiornamento riguarda anche l'eliminazione del bloatware preinstallato durante le installazioni di Windows.

? Cosa sapere Pete Batard rilascia la versione beta di Rufus 4.14 per l'installazione automatica di Windows.. Il software rimuove componenti Microsoft come Teams e Copilot durante la configurazione iniziale.. Con il rilascio della versione beta di Rufus 4.14, Pete Batard trasforma lo storico strumento per chiavette USB in un sistema capace di gestire l’intero processo di installazione di Windows, sottraendo il controllo del setup all’azienda produttrice. La nuova release non si limita più a preparare i supporti di avvio, ma introduce funzioni che ridisegnano radicalmente l’esperienza dell’utente durante la configurazione del sistema operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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