Windows 11 | Microsoft rivoluziona la gestione stampanti addio driver di terze parti entro il 2027

Microsoft cambia tutto: entro il 2027, Windows 11 e Windows Server 2025 non supporteranno più driver di terze parti per le stampanti. L’azienda ha annunciato che non distribuirà più questi driver tramite Windows Update, lasciando spazio a soluzioni native. La mossa potrebbe semplificare la gestione delle stampanti, ma anche creare qualche problema per chi usa dispositivi meno recenti o specifici. La novità entrerà in vigore tra circa quattro anni.

Microsoft ha annunciato una svolta significativa nella gestione delle stampanti per i sistemi Windows 11 e Windows Server 2025, ponendo fine alla distribuzione di driver di stampa di terze parti tramite Windows Update. Questa decisione, già anticipata a settembre 2023, si concretizzerà in fasi successive, culminando nel 2027 con l’obiettivo di semplificare l’ecosistema e promuovere l’adozione di standard universali come Mopria e IPP. La mossa di Microsoft rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui gli utenti interagiscono con le proprie stampanti. Per due decenni, l’installazione di driver è stata spesso un processo complesso, dipendente dal software specifico fornito dai produttori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Windows 11

Ultime notizie su Windows 11

