Winhance | Nuovo strumento open source per ottimizzare Windows 10 11 elimina bloatware e velocizza il sistema

Winhance ha annunciato un nuovo strumento open source che permette di migliorare le prestazioni di Windows 10 e 11. Il software elimina facilmente le applicazioni preinstallate e i servizi inutili, velocizzando il sistema. Molti utenti si lamentano di programmi indesiderati che rallentano il computer, e Winhance offre una soluzione semplice e gratuita. Basta avviare il tool per liberare spazio e rendere più reattivo il sistema operativo. La comunità degli sviluppatori spera che questa novità possa cambiare l’esperienza di utilizzo di Windows.

Windows 10 e 11: Un Nuovo Strumento Open Source per Liberare il Sistema dal Bloatware. Un nuovo strumento open source, denominato Winhance, offre agli utenti di Windows 10 e 11 la possibilità di ottimizzare le prestazioni dei propri computer eliminando applicazioni preinstallate, servizi superflui e impostazioni complesse. Sviluppato da Marco du Plessis e presentato il 18 febbraio 2026, Winhance mira a semplificare la gestione del sistema, riducendo l’utilizzo di RAM e combattendo il fenomeno del bloatware. La Frustrazione degli Utenti e la Nascita di Winhance. Negli ultimi anni, un numero crescente di utenti di Windows ha espresso frustrazione per le prestazioni dei propri computer, soprattutto quelli di recente acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Microsoft rilancia Windows 11 con aggiornamenti mirati per migliorare prestazioni e competere con i sistemi open source.Microsoft ha presentato un nuovo aggiornamento di Windows 11, puntando a migliorare le prestazioni e a tornare competitivo contro le soluzioni open source come Linux.

Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Nel mondo del gaming su PC, la RTX 4060 si conferma come la scheda più usata dai videogiocatori nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.