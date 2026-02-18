Winhance | Nuovo strumento open source per ottimizzare Windows 10 11 elimina bloatware e velocizza il sistema
Winhance ha annunciato un nuovo strumento open source che permette di migliorare le prestazioni di Windows 10 e 11. Il software elimina facilmente le applicazioni preinstallate e i servizi inutili, velocizzando il sistema. Molti utenti si lamentano di programmi indesiderati che rallentano il computer, e Winhance offre una soluzione semplice e gratuita. Basta avviare il tool per liberare spazio e rendere più reattivo il sistema operativo. La comunità degli sviluppatori spera che questa novità possa cambiare l’esperienza di utilizzo di Windows.
Windows 10 e 11: Un Nuovo Strumento Open Source per Liberare il Sistema dal Bloatware. Un nuovo strumento open source, denominato Winhance, offre agli utenti di Windows 10 e 11 la possibilità di ottimizzare le prestazioni dei propri computer eliminando applicazioni preinstallate, servizi superflui e impostazioni complesse. Sviluppato da Marco du Plessis e presentato il 18 febbraio 2026, Winhance mira a semplificare la gestione del sistema, riducendo l'utilizzo di RAM e combattendo il fenomeno del bloatware. La Frustrazione degli Utenti e la Nascita di Winhance. Negli ultimi anni, un numero crescente di utenti di Windows ha espresso frustrazione per le prestazioni dei propri computer, soprattutto quelli di recente acquisto.
