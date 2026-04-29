Due persone sono state arrestate dopo aver messo in atto un furto di vestiti per un valore di circa mille euro. La tecnica utilizzata prevedeva che uno dei due si intrufolasse nei camerini di prova mentre l’altro faceva da palo. Durante il tentativo, il complice infilava i capi rubati in un borsone, rimuovendo le barre antifurto prima di allontanarsi.

Avevano rodato un’efficace tecnica di furto di vestiario "in tandem": si avvicendavano nei camerini di prova, uno faceva da palo, l’altro infilava abiti rubati in un borsone, non prima di averli privati delle barre antifurto. La stessa tecnica messa in atto l’altra mattina, in un negozio d’abbigliamento del centro commerciale " Carosello " di Carugate. Stavolta, però, è andata buca: e fuori dall’iper i due uomini, 53 e 29 anni, con precedenti “specifici”, hanno trovato i carabinieri. Nel borsone perquisito dai militari sono stati ritrovati capi d’abbigliamento di marca per circa un migliaio di euro. Per i due ladri è scattato l’ arresto per furto aggravato in concorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano vestiti per mille euro. In manette

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