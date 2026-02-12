Tre panetti di droga e mille euro in contanti | diciannovenne in manette

La polizia di Prato ha arrestato un giovane di 19 anni con tre panetti di droga e mille euro in contanti. Lo hanno sorpreso in flagranza di reato mentre gestiva sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’operazione è avvenuta nella giornata del 10 febbraio, portando all’arresto di un ragazzo italiano in piena attività illecita.

Lo scorso 10 febbraio, a Prato, la polizia ha arrestato un giovane italiano di 19 anni, colto in flagranza, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo si apprende da una nota diramata oggi 12 febbraio dalla questura di Prato, in merito ad un fermo avvenuto nell'ambito di alcuni controlli di routine che hanno interessato la frazione di Iolo ed un particolare una sala slot. L'attenzione degli operatori è stata calamitata dall'atteggiamento del ragazzo, che sarebbe apparso nervoso ed avrebbe tentato di allontanarsi alla loro vista. Gli agenti hanno quindi provveduto a perquisirlo, trovandogli in tasca un panetto “di presunta sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo lordo di circa 73 grammi”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Un uomo di 45 anni, residente a Rosignano Marittimo, è stato arrestato dai carabinieri dopo che in casa sono state trovate tre pistole, tra cui una rubata, sostanze stupefacenti e 4.

