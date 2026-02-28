Tolgono l' antitaccheggio e rubano vestiti griffati per 500 euro | due arresti

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Polesine Zibello hanno arrestato due uomini con l’accusa di aver tentato di rubare vestiti griffati per un valore di 500 euro. I due sono stati individuati dopo un’accurata attività investigativa, che ha consentito di bloccarli prima che potessero portare a termine il furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che i capi venissero sottratti dal negozio.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Polesine Zibello hanno concluso una rapida attività investigativa che ha portato all'arresto di due uomini, ritenuti presunti responsabili in concorso tra loro, di un tentativo di furto. Si tratta di un 31enne e un 22enne stranieri e senza fissa dimora.