Frosinone rubano il portafogli al titolare di un negozio | denunciato un 17enne caccia al complice

A Frosinone, un giovane tunisino di 17 anni è stato denunciato per aver rubato un portafogli dal negozio del titolare. La polizia sta cercando un complice coinvolto nel furto, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli su quest’ultimo. L’episodio si è verificato in un’attività commerciale della zona, e le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali altri responsabili.

Furto in concorso e denuncia a carico di un giovane tunisino sono il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Frosinone nella giornata di ieri. Un portafogli contenente oltre 50 euro è stato sottratto all’interno di un’attività commerciale, mentre uno dei presunti responsabili è riuscito a fuggire. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri a Frosinone. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione dalla sala operativa riguardante un furto in corso presso un esercizio commerciale della città.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frosinone, rubano il portafogli al titolare di un negozio: denunciato un 17enne, caccia al complice Notizie correlate Sos furti al supermercato. Ladre tagliano le borse e rubano i portafogliSi mescolano alle altre persone all’interno del supermercato fingendo di dare un’occhiata agli scaffali per fare la spesa. Ruba in un negozio durante la pausa pranzo del titolare a Foligno, denunciato un 44enneFurto aggravato in centro storico: con questa contestazione un 44enne tunisino è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Foligno dopo essere stato...