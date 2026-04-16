A Cuneo, un minorenne è stato vittima di un'aggressione e di un tentativo di furto da parte di un giovane con il volto nascosto. Dopo le indagini, le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato un uomo di 20 anni, ritenuto responsabile dell'episodio. L'evento si è verificato in un'area pubblica, e le autorità hanno avviato le procedure legali contro il sospettato.

Un ventenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina pluriaggravata a Cuneo, dove giovane minorenne è stato aggredito e derubato in strada. L’episodio, avvenuto nella frazione di Borgo San Giuseppe, è stato ricostruito grazie alle indagini e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. 20enne denunciato a Cuneo L’aggressione in strada: la dinamica dei fatti Le indagini e l’identificazione del responsabile Il contesto: prevenzione e sicurezza sul territorio 20enne denunciato a Cuneo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 1° aprile ha visto la Squadra Volante intervenire prontamente a seguito di una richiesta di soccorso giunta tramite il 112.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minorenne aggredito e derubato a Cuneo da un giovane con il volto occultato, identificato e denunciato 20enne

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