Vigile del fuoco fuori servizio placca un rapinatore | aveva fatto un colpo da 200mila euro in una gioielleria

Un vigile del fuoco fuori servizio ha fermato un rapinatore che aveva appena svaligiato una gioielleria con altri tre complici. L’uomo, un 41enne, aveva portato via circa 200.000 euro in oro e pietre preziose. Mentre la banda tentava di scappare, il vigile ha deciso di intervenire e, con prontezza, ha placcato uno dei ladri, contribuendo all’arresto. La polizia è arrivata subito dopo e ha portato via i quattro uomini.

Un 41enne è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina in una gioielleria insieme ad altri tre uomini. I suoi complici sono fuggiti, lui è stato fermato da un vigile del fuoco fuori servizio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vigile del fuoco giocattoli Spintonano dipendente e arraffano 200mila euro in gioielli: il colpo sfuma grazie a un vigile del fuoco fuori servizio Due uomini armati hanno spintonato un dipendente e arraffato gioielli per quasi 200 mila euro. Si finge cliente e rapina una gioielleria, colpo da 60mila euro: arrestato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Vigile del fuoco giocattoli Argomenti discussi: L'incendio al Palazzo Reale di Torino e il salvataggio della SIndone; Auto fuori strada nella notte a Forlimpopoli, intervento dei Vigili del Fuoco; Dalle auto fuori strada ai camion bloccati: con la neve superlavoro per i vigili del fuoco; Olimpiadi? Ci chiedono sacrifici come per una calamità naturale, vigili del fuoco inviperiti: Alloggi indegni, turni infiniti e coinvolgimento scorretto dei volontari. Auto vola fuori strada e si ribalta, arriva l’elisoccorso. Vigili del fuoco impegnati anche a domare un incendio canna fumariaDue richieste di soccorso nell’arco di nemmeno un’ora, entrambe dalla Valdaso, per i vigili del fuoco di Fermo. La prima è arrivata intorno alle 7,30. Pochi minuti prima infatti una vettura, in ... cronachefermane.it Assalto alla gioielleria del centro commerciale armati di martello: vigile del fuoco fuori servizio fa arrestare un rapinatoreIn gruppo ieri sera hanno fatto irruzione in una gioielleria nel centro commerciale di Vimodrone, nel Milanese. Armati di martelli e con il volto ... msn.com Carlo Notari è il vigile del fuoco di 29 anni travolto e ucciso dalla valanga. Il ricordo degli amici con cui abitava: «Alle tre quella brutta telefonata che ha cambiato tutto» facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.