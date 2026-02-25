Si nasconde in un bidone per sfuggire alla polizia | il netturbino lo fa scoprire

La scena è stata filmata dalla telecamera posta sull'auto degli agenti di Huber Heights, in Ohio (Usa): il sospettato è stato poi arrestato dopo un breve inseguimento Il lavoratore, dopo l'iniziale spavento, ha segnalato la presenza dell'uomo agli agenti che si trovavano nei paraggi, aiutandoli così a catturare il sospettato in fuga. La scena è stata ripresa dalla telecamera posizionata sull'auto degli agenti, con il video che è stato condiviso su Facebook dal dipartimento di polizia di Huber Heights. Le immagini mostrano il netturbino che sposta uno dei bidoni verso il camion, poi solleva il coperchio e, sorpreso e spaventato, fa alcuni passi indietro, indicando agli agenti proprio il cesto dell'immondizia.

