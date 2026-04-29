Ruba le grondaie dalla chiesa dei Minoritelli | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania con l'accusa di aver sottratto le grondaie dalla chiesa dei Minoritelli. L'operazione, coordinata dalla centrale operativa, è avvenuta durante un intervento dei militari sul territorio. L’arresto è stato effettuato subito dopo il furto, che si è verificato in un edificio religioso della città.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 34enne catanese con l'accusa di furto aggravato, al termine di un intervento coordinato con la centrale operativa.L’intervento è scattato nella notte, a seguito di una segnalazione al 112 che indicava la presenza di un uomo sul.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Furto nella notte a Catania: arrestato mentre rubava grondaie in rame da una chiesaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione Un uomo di 34 anni, residente a Catania, è stato arrestato dai carabinieri... Minaccia la vigilanza col coltello e ruba al supermercato, arrestato 34enneAttimi di tensione nella tarda mattinata di ieri all'interno di un noto centro commerciale cittadino, dove un 34enne di origini ucraine ha seminato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Siena: ruba alla Coop de Le Grondaie e rompe il naso ad un dipendente, arrestato; Paura alla Coop, spacca il naso a dipendente e fugge con la merce: arrestato; Ruba alla Coop, spacca il naso ad un dipendente e fugge con le merce: arrestato; Siena, ruba alla Coop e rompe il naso a un dipendente: arrestato. Siena: ruba alla Coop de Le Grondaie e rompe il naso ad un dipendente, arrestatoHa rubato alcuni oggetti alla Coop delle Grondaie, un’abitudine che ormai aveva preso da qualche giorno. Quando uno degli addetti lo ha fermato cercando di parlarci e farlo ragionare su una cosa che ... radiosienatv.it Nanauk in cucina . Nick Gallant · The Ballad Of Tim Dowling. FOCACCINE SOFFICI: La ricetta infallibile che va a ruba! Hai mai desiderato preparare delle focaccine così morbide da sembrare nuvole Questa ricetta è la prova che non serve essere esperti - facebook.com facebook