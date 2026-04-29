Ruba in casa di un anziano a Marconia di Pisticci durante i lavori di manutenzione vittima in stato di choc

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Marconia di Pisticci con l’accusa di aver sottratto denaro durante i lavori di manutenzione in una casa di un anziano. La vittima, ancora sotto shock, ha assistito al furto. Il denaro rubato è stato successivamente restituito. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e condotto l’indagato in tribunale.

Un arresto per furto aggravato in abitazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Matera. Un quarantenne, elettricista, è stato fermato in flagranza di reato a Marconia di Pisticci dopo essere stato sorpreso a sottrarre denaro dall’abitazione di un anziano. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il denaro è stato restituito al legittimo proprietario. L'operazione a Marconia di Pisticci L’identificazione del sospetto e il ritrovamento del denaro L’arresto e la restituzione della refurtiva L’operazione a Marconia di Pisticci Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un ottantenne si è recato presso il Commissariato di Pisticci, visibilmente scosso e confuso, per denunciare il furto di una somma di denaro dalla propria abitazione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ruba in casa di un anziano a Marconia di Pisticci durante i lavori di manutenzione, vittima in stato di choc Notizie correlate Truffatori colpiscono anche in casa di riposo: fa un bonifico da 5000 euro, vittima un anzianoL'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno della casa di cura Igea di via Valdirivo. Leggi anche: Ruba 400 euro dalla casa dell'anziano, poi tenta di investire la figlia con un furgone Approfondimenti e contenuti Si parla di: Coldiretti, in tanti dalla Basilicata al Brennero per cambiare il codice doganale che ruba 20 mld agli agricoltori. Ruba in casa di un anziano a Marconia di Pisticci durante i lavori di manutenzione, vittima in stato di chocUn quarantenne è stato arrestato a Marconia di Pisticci per furto aggravato in casa di un anziano. Il denaro è stato restituito. virgilio.it Ruba in casa di un anziano, arrestatoAi domiciliari un elettricista con precedenti. Il fatto è accaduto a Marconia di Pisticci. A chiamare la Polizia è stata la vittima, un uomo di 80 anni ... rainews.it