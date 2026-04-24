Ruba 400 euro dalla casa dell' anziano poi tenta di investire la figlia con un furgone
Lunedì 20, i carabinieri di Ferrara hanno denunciato una donna di 56 anni residente in una provincia vicina, accusata di aver rubato circa 400 euro dalla casa di un anziano e di aver tentato di investire con un furgone la figlia di quest’ultimo. L’indagine, durata diverse settimane, ha portato alla scoperta di questi due episodi avvenuti all’inizio del mese in una via della città.
Prima deruba un anziano, poi tenta di investire la figlia. Lunedì 20, i carabinieri di Ferrara, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato una 56enne, residente in una provincia limitrofa, con l’accusa di rapina impropria verosimilmente commessa ad inizio mese in via.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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