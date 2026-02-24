Truffatori colpiscono anche in casa di riposo | fa un bonifico da 5000 euro vittima un anziano

Un anziano ha subito una truffa mentre si trovava nella sua casa di riposo, a causa di una telefonata ingannevole che lo ha convinto a fare un bonifico di 5000 euro. I criminali hanno approfittato della sua vulnerabilità e dell'ambiente che conoscono bene. La vittima si è fidata di una voce convincente, lasciando che i truffatori si impossessassero dei suoi risparmi. La vicenda mostra come anche le strutture protette siano a rischio di frode.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno della casa di cura Igea di via Valdirivo. Sul posto i carabinieri, che indagano sui fatti Non si fermano le truffe in città e questa volta i malviventi, pur evidentemente senza saperlo, sono riusciti ad aggiungere ulteriore sofferenza alle già difficili giornate della vittima. Parliamo di un episodio che ha visto come protagonista un anziano ospite della casa di riposo Igea, in via Valdirivo. Nei giorni scorsi, come si apprende, l'uomo è stato contattato dai truffatori direttamente sul suo telefono cellulare. Il classico fenomeno della truffa perpetrata attraverso un messaggio fatto recapitare sul numero di telefono della persona, invitandolo poi a emettere un bonifico, tramite un link. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

