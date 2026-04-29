RSA di Parabiago | infermiere condannato per abusi su due anziane

Un infermiere di una residenza sanitaria assistenziale a Parabiago è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver ammesso le accuse di aver commesso abusi su due anziane residenti. La sentenza è stata definita attraverso un patteggiamento che ha concluso l’indagine avviata dai carabinieri di Legnano nel dicembre 2025. La vicenda ha portato alla condanna dell’operatore senza ulteriori fasi processuali.

? Cosa sapere Infermiere condannato a due anni per abusi su due anziane in RSA a Parabiago.. Il patteggiamento chiude l'inchiesta dei carabinieri di Legnano avviata nel dicembre 2025.. Due anni di carcere per l’infermiere peruviano accusato di aver aggredito e molestato due anziane all’interno di una RSA di Parabiago: il patteggiamento chiude l’inchiesta aperta dai carabinieri di Legnano lo scorso dicembre. Il quarantaseienne, che attualmente sta scontando la pena con le misure dei domiciliari, ha accettato l’accordo proposto dal pubblico ministero Nadia Calcaterra. La decisione dovrà ora passare sotto la lente del giudice per l’udienza preliminare per diventare definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RSA di Parabiago: infermiere condannato per abusi su due anziane Notizie correlate Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Ha scelto la via del patteggiamento l’operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, arrestato lo... Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago (Legnano), 29 aprile 2026 – Si chiude con il patteggiamento di una pena a due anni di reclusione il procedimento a carico dell’operatore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anni; Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anni; Volevano fare le spie di Putin: condannati due imprenditori immobiliari brianzoli; Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago | l’infermiere patteggia 2 anni. Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago, il peruviano di 46 anni, arrestato a dicembre, è tuttora ai domiciliari per maltrattamenti e violenz ... msn.com Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniL’uomo era stato arrestato lo scorso dicembre con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale ... msn.com La vendita di via Menotti agita Amga. E Parabiago chiede a Legnano di fare chiarezza - MALPENSA24 https://www.malpensa24.it/parabiago-legnano-amga-viamenotti/ - facebook.com facebook