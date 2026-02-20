La Via Emilia quasi una Route 66 Il pop padano narrato per immagini

Da ilrestodelcarlino.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada principale dell’Emilia, chiamata anche la “Route 66” padana, ha catturato l’attenzione dei viaggiatori. Questa via simbolica unisce città e paesaggi, portando con sé storie di vita quotidiana, musica e sogni di chi la percorre. Ogni giorno, automobilisti e ciclisti attraversano questa linea immaginaria, scoprendo scorci autentici e incontri spontanei. Le immagini che la raccontano ritraggono un territorio vivo, fatto di persone e ricordi che si intrecciano lungo il suo percorso. La via Emilia continua a essere un filo di connessione tra passato e presente.

C’è una linea immaginaria che attraversa l’ Emilia e la collega da un altrove fatto di musica, sogni e desideri. È lungo questo confine che prende forma ’ Tra la Via Emilia e il West ’ del fotografo Paolo Simonazzi: uno dei progetti più noti sfociato in una mostra per la prima volta a Reggio, allo Spazio Gerra. L’inaugurazione è prevista per le 18 di domani alla presenza della curatrice Angela Madesani. Il titolo nasce da una suggestione musicale di Francesco Guccini, autore molto caro a Simonazzi, che diventa racconto visivo di una provincia che guarda lontano. Paolo Simonazzi spiega: "Immagini che nascono da una canzone e diventano visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la via emilia quasi una route 66 il pop padano narrato per immagini
© Ilrestodelcarlino.it - La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immagini

Leggi anche: 'Loose ends', Bruce Springsteen tribute al Route 66

Leggi anche: 'Pelu’che', Litfiba tribute live al Route 66

INIZIA LA ROUTE 66 - COAST TO COAST EP.3

Video INIZIA LA ROUTE 66 - COAST TO COAST EP.3
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immagini; L'ultimo tassello è quasi pronto: addio ai rallentamenti, la nuova rotatoria sulla via Emilia vicina al traguardo; Spazio Gerra - Gli scatti Tra la Via Emilia e il West di Paolo Simonazzi in mostra da sabato; Grazie alla collaborazione tra Chef Express e Gruppo Hera gli oli vegetali esausti diventano biocarburante.

Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un kmCasalpusterlengo (Lodi) – Il nodo irrisolto del traffico si è trasformato, ancora una volta, in un incubo ieri mattina, complice anche il primo giorno di scuola: la circolazione lungo il tratto di via ... ilgiorno.it