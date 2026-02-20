La Via Emilia quasi una Route 66 Il pop padano narrato per immagini

La strada principale dell’Emilia, chiamata anche la “Route 66” padana, ha catturato l’attenzione dei viaggiatori. Questa via simbolica unisce città e paesaggi, portando con sé storie di vita quotidiana, musica e sogni di chi la percorre. Ogni giorno, automobilisti e ciclisti attraversano questa linea immaginaria, scoprendo scorci autentici e incontri spontanei. Le immagini che la raccontano ritraggono un territorio vivo, fatto di persone e ricordi che si intrecciano lungo il suo percorso. La via Emilia continua a essere un filo di connessione tra passato e presente.

C’è una linea immaginaria che attraversa l’ Emilia e la collega da un altrove fatto di musica, sogni e desideri. È lungo questo confine che prende forma ’ Tra la Via Emilia e il West ’ del fotografo Paolo Simonazzi: uno dei progetti più noti sfociato in una mostra per la prima volta a Reggio, allo Spazio Gerra. L’inaugurazione è prevista per le 18 di domani alla presenza della curatrice Angela Madesani. Il titolo nasce da una suggestione musicale di Francesco Guccini, autore molto caro a Simonazzi, che diventa racconto visivo di una provincia che guarda lontano. Paolo Simonazzi spiega: "Immagini che nascono da una canzone e diventano visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immagini Leggi anche: 'Loose ends', Bruce Springsteen tribute al Route 66 Leggi anche: 'Pelu’che', Litfiba tribute live al Route 66 INIZIA LA ROUTE 66 - COAST TO COAST EP.3 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immagini; L'ultimo tassello è quasi pronto: addio ai rallentamenti, la nuova rotatoria sulla via Emilia vicina al traguardo; Spazio Gerra - Gli scatti Tra la Via Emilia e il West di Paolo Simonazzi in mostra da sabato; Grazie alla collaborazione tra Chef Express e Gruppo Hera gli oli vegetali esausti diventano biocarburante. Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un kmCasalpusterlengo (Lodi) – Il nodo irrisolto del traffico si è trasformato, ancora una volta, in un incubo ieri mattina, complice anche il primo giorno di scuola: la circolazione lungo il tratto di via ... ilgiorno.it Lo.Rè Calzature Imola. Drake · Signs. LO.RE’: stile senza tempo Saldi -40% Via Emilia 123, Imola | 0542 851066 - facebook.com facebook