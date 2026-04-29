Un calciatore ha subito la rottura del tendine durante una partita e si è sottoposto a un intervento chirurgico. Il recupero è previsto in circa cinque mesi, rendendo difficile la sua presenza ai prossimi eventi agonistici. La lesione ha comportato uno stop prolungato, e non ci sono speranze di rientrare in tempo per i prossimi Mondiali. La notizia si aggiunge alle recenti difficoltà incontrate da alcuni atleti di alto livello.

di Bruno De Santis Non arrivano buone notizie per il calciatore costretto ad operarsi dopo la rottura del tendine: stop di cinque mesi Il pericolo è dietro l’angolo quando si gioca a calcio a certi livelli. Il sogno di una vita, frantumato in una manciata di secondi. Una fitta, un dolore che fa subito capire che non è un semplice infortunio, ma qualcosa di più serio. È capitato a molti e soprattutto questo finale di stagione un infortunio può dire la fine del sogno. Perché questo è l’anno dei Mondiali ed è lì che va il pensiero al primo dolore che si accusa in campo: sarà un infortunio semplice o l’inizio di un incubo. Mancano poco più di un mese all’inizio della rassegna che, purtroppo, non vedrà l’Italia ai nastri di partenza, e per i calciatori delle 48 Nazionali partecipanti sono i giorni della speranza, ma anche del timore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rottura del tendine e lungo stop: addio anche ai Mondiali

Notizie correlate

Rottura del tendine d'Achille per Recine: stagione conclusa a MilanoLa semifinale di Challenge Cup tra Allianz Milano e Altekma SK Izmir ha segnato la continuità delle prestazioni della squadra milanese, chiudendo la...

UFFICIALE, rottura del tendine e stagione finita: salta Inter e NapoliÈ arrivato l’annuncio ufficiale del club: gravissimo infortunio in allenamento e stagione finita.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Infortunio gravissimo per Donte DiVincenzo; Donte DiVincenzo, infortunio drammatico: rottura del tendine d’Achille, stagione finita e esordio con l’ItalBasket sempre più lontano; NBA, infortunio shock per Donte DiVincenzo: rottura del tendine d’Achille. Stagione finita; Mondiali 2026, incubo infortuni: tutti gli assenti certi e chi invece è ancora in dubbio. Francia in apprensione per Mbappè.

NBA, rottura del tendine d'Achille per Donte DiVincenzo: stagione finita. VIDEOLa gara-4 dei Minnesota Timberwolves è cominciata subito con una notizia devastante, perché dopo appena 79 secondi di gioco Donte DiVincenzo è dovuto uscire con una diagnosi che è apparsa chiara a tut ... sport.sky.it

NBA, choc Minnesota: rottura del tendine d’Achille per DiVincenzo, stagione finitaDramma in gara-4 per i Timberwolves: dopo appena 79 secondi l’azzurro è costretto a uscire per un grave infortunio. Stop lungo e addio ai playoff. Infortunio sh ... sportface.it

Siamo tutte e tutti antifascisti! Puoi acquistare la tote bag “Sta rottura de cojoni dei fascisti” su www.peoplepub.it/pagina-prodotto/shopper-sta-rottura-de-cojoni-dei-fascisti. È in sconto del 30% come tutti i nostri gadget antifa! Approfittane! Solo su www.peoplep - facebook.com facebook

Donte DiVincenzo, rottura del tendine d’Achille: dramma per i Timberwolves x.com