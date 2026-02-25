UFFICIALE rottura del tendine e stagione finita | salta Inter e Napoli

È arrivato l’annuncio ufficiale del club: gravissimo infortunio in allenamento e stagione finita. “Tornerò presto”, ha scritto il calciatore su Instagram, ma i tempi oscillano dai 6 ai 9 mesi. Il Como di Fabregas ha perso Jayden Addai, esterno olandese preso l’estate scorsa dall’Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Serie A e con la maglia lariana, il classe 2005 ha collezionato 16 presenze mettendo a segno 3 gol. Oggi il ko in allenamento che pone fine in anticipo alla sua annata rischiando di compromettergli anche l’inizio della prossima. “Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso dell’allenamento odierno”, recita il comunicato del Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

