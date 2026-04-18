Dal 24 al 28 giugno, la città di Fano ospiterà la quattordicesima edizione del Passaggi Festival della Saggistica, dedicato quest’anno a temi come la misura e la civiltà. L’evento si svolgerà in diverse location cittadine e vedrà la partecipazione di autori, studiosi e intellettuali provenienti da varie regioni italiane. La manifestazione si propone di mettere in relazione aspetti storici e riflessioni sul presente attraverso incontri, conferenze e spettacoli.

Dal 24 al 28 giugno, Fano ospiterà la quattordicesima edizione del Passaggi Festival della Saggistica, un evento che quest’anno pone l’accento sul concetto di misura e civiltà. Il tema scelto, ispirato alla recente scoperta della Basilica di Vitruvio nel cuore del centro storico cittadino, si intitola Da Vitruvio al presente. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta questa mattina attraverso un incontro con i media, durante il quale hanno preso la parola il direttore dell’evento Giovanni Belfiori e i creativi responsabili dell’identità visiva, Andrea Zaccone e Luca Guerra. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Luca Serfilippi, insieme agli assessori Alberto Santorelli, incaricato dei Grandi Eventi, e Lucia Tarsi, responsabile della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano celebra Vitruvio: il Passaggi Festival unisce storia e futuro

Notizie correlate

Passaggi Festival 2026, una poltrona in marmo e mattoni è manifesto nel segno di VitruvioFano (Pesaro e Urbino) venerdì 17 aprile 2026 - Una poltrona costruita con laterizi, pietra, terra e memoria per raccontare il rapporto tra passato e...

SOPRAVÈNTO 2026: a Fano torna il festival che unisce musica e mareDal 15 al 17 maggio 2026, la città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di SOPRAVÈNTO, il festival che fonde musica, territorio e...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Fano, il 14° Passaggi Festival celebra Vitruvio e il senso della misura; Laura Samani nella giuria Un certain Regard al Festival di Cannes 2026; Céline Dion torna con 'Dansons', il singolo che segna il rientro sulle scene.

Fano, il 14° Passaggi Festival celebra Vitruvio e il senso della misuraA Fano dal 24 al 28 giugno, il Passaggi Festival celebra la Basilica di Vitruvio e il 'senso della misura' con un tema inedito ... it.blastingnews.com

'Da Vitruvio al presente', il 14/o Passaggi Festival a Fano dal 24 al 28 giugnoIl senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente, ispirato alla recente e straordinaria scoperta della Basilica di Vitruvio nel centro storico di Fano. (ANSA) ... ansa.it

'Da Vitruvio al presente', il 14/o Passaggi Festival a Fano dal 24 al 28 giugno. Una seduta di laterizi, pietre, memorie antiche per raffigurare l'evento di saggistica #ANSA x.com

Passaggi Festival 2026 | Fano | Senso della misura Svelata l’immagine ufficiale della XIV edizione del festival della saggistica, in programma dal 24 al 28 giugno, ispirata al tema “Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente”. Il visual - facebook.com facebook