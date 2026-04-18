Fano celebra Vitruvio | il Passaggi Festival unisce storia e futuro

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 28 giugno, la città di Fano ospiterà la quattordicesima edizione del Passaggi Festival della Saggistica, dedicato quest’anno a temi come la misura e la civiltà. L’evento si svolgerà in diverse location cittadine e vedrà la partecipazione di autori, studiosi e intellettuali provenienti da varie regioni italiane. La manifestazione si propone di mettere in relazione aspetti storici e riflessioni sul presente attraverso incontri, conferenze e spettacoli.

Dal 24 al 28 giugno, Fano ospiterà la quattordicesima edizione del Passaggi Festival della Saggistica, un evento che quest’anno pone l’accento sul concetto di misura e civiltà. Il tema scelto, ispirato alla recente scoperta della Basilica di Vitruvio nel cuore del centro storico cittadino, si intitola Da Vitruvio al presente. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta questa mattina attraverso un incontro con i media, durante il quale hanno preso la parola il direttore dell’evento Giovanni Belfiori e i creativi responsabili dell’identità visiva, Andrea Zaccone e Luca Guerra. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Luca Serfilippi, insieme agli assessori Alberto Santorelli, incaricato dei Grandi Eventi, e Lucia Tarsi, responsabile della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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