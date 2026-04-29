Rossella Erra la difficoltà di rimanere incinta | Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo

Durante l’ultima puntata di 'La volta buona', l’intervistata ha condiviso di aver affrontato a lungo un senso di inadeguatezza legato alla difficoltà di concepire un bambino. Ha spiegato di aver provato questa sensazione per un periodo prolungato, sottolineando il peso emotivo di questa esperienza. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussione sulle problematiche legate alla fertilità e alle sfide che molte persone affrontano in silenzio.

(Adnkronos) – "Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo". Rossella Erra ospite oggi, mercoledì 29 aprile, a 'La volta buona' ha raccontato la difficoltà di rimanere incinta. Oggi Erra è mamma di Beatrice, ma il percorso non è stato facile: "Ho avuto enormi difficoltà", ha detto. L'opinionista di Ballando con le stelle ha spiegato di essersi sottoposta a diverse cure definite da lei come "umilianti": "Ho dovuto fare tante cose personali per rimanere incinta". Poi, è arrivata Beatrice "ma ogni volta che facevo il test di gravidanza lo vivevo come un fallimento". Erra ha spiegato di essersi sentita sbagliata – "ho sempre pensato fosse colpa mia" – anche a causa dei commenti della gente: "Quando mi vedevano con la pancia pensavano fossi incinta, in realtà ero solo in carne".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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