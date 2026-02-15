Alla cantina del Conte a Ronchis la gara della brovada

Alla Cantina del Conte di Ronchis si svolge la nona gara della brovada, perché ogni anno attrae sempre più appassionati. La manifestazione, ormai tradizionale, coinvolge sia chi prepara la brovada che chi la valuta, creando un’occasione di confronto tra esperti e curiosi. Quest’anno, il numero di partecipanti sfiora le duecento persone, rendendo l’evento ancora più vivace.

È arrivato il momento della consueta gara delle brovada alla Cantina del Conte, a Ronchis. Questa sarà la nona edizione e questo grazie a una importante, costante, partecipazione di persone, sia nella veste di concorrenti che in quella di giudici, diventando così la giornata, un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del tradizionale, antico piatto dei contadini friulani. I partecipanti dovranno portare almeno tre rape entro sabato 21 febbraio.