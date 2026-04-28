La tradizione continua a La cantina del conte con il primo aperitivo domenicale della stagione

Con l’arrivo della bella stagione, il locale di Ronchis riprende la tradizione dell’aperitivo domenicale. La cantina del conte apre le sue porte per il primo appuntamento della stagione, offrendo un momento di convivialità ai clienti che desiderano gustare bevande e stuzzichini in un’atmosfera informale. L’evento segna l’inizio di una serie di incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane, secondo quanto annunciato dal locale.

La bella stagione fa capolino e La cantina del conte di Ronchis, festeggia, come da tradizione, il primo aperitivo domenicale in cantina. La musica degli Hanky Panky accompagnerà una giornata piena di allegria, dove si mangia, si beve e si canta. L'appuntamento è per domenica 3 maggio, alle 12.00.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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